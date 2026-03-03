Estudiantes de ENMS Guanajuato ganan oro en Olimpiada de Filosofía

Guanajuato, Gto.- La Escuela de Nivel Medio Superior (ENMS) de Guanajuato volvió a destacar a nivel nacional en la Olimpiada Mexicana de Filosofía.

En esta edición, fue sobresaliente el desempeño en el concurso de ensayo filosófico por parte de Abril Álvarez del Castillo Teissier y Kimberly Nikita Serna Lerma, ambas ganadoras de medallas de oro en la categoría “Lengua extranjera”; mientras que Yaretzi Rocha Jasso y Ángela Valentina Ibarra Miramontes obtuvieron medallas de bronce en la categoría “Lengua materna”.

En la XIV Olimpiada Mexicana de Filosofía, se contemplaron tres modalidades de participación: virtual, presencial en lengua materna y presencial en lengua extranjera. Las estudiantes de la ENMS Guanajuato lograron posicionarse en los primeros lugares nacionales.

La ceremonia de premiación de la XIV Olimpiada Mexicana de Filosofía se llevó a cabo en la unidad de seminarios de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ubicada en la ciudad de Puebla de Zaragoza, Puebla.

La participación de las estudiantes de la ENMS Guanajuato fue con el acompañamiento de la asesora académica Luz María Damián Muñiz, quien ha trabajado con estudiantes de la institución durante los últimos tres años en esta competencia. Bajo su acompañamiento, las participantes han obtenido resultados sobresalientes, entre ellos, un tercer lugar nacional en lengua materna el año pasado y un primer lugar nacional en lengua extranjera en la décima segunda edición, donde una estudiante representó a México en la Olimpiada Internacional de Filosofía, celebrada en Helsinki, Finlandia.

Estos logros reafirman el compromiso de la ENMS Guanajuato con la formación académica integral, el desarrollo del pensamiento crítico y la promoción de la reflexión filosófica entre sus estudiantes, consolidando su presencia en espacios de competencia académica a nivel estatal, nacional e internacional.