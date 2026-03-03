Autoridades y transportistas revisan seguridad en carreteras de Guanajuato

Analizan estrategias y escuchan peticiones del sector en reunión en Silao

Redacción Notus3 marzo, 2026

Silao, Guanajuato.- Las carreteras son clave para la economía y el desarrollo; la paz de Guanajuato comienza en los caminos y las construimos juntos y juntas, manifestó el secretario de Gobierno Jorge Daniel Jiménez Lona, en reunión con transportistas y concesionarios del estado de Guanajuato.

En dicho encuentro, el Secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, acompañado de Juan Mauro González Martínez, Secretario de Seguridad y Paz; el General Homero Edmundo Blanco, coordinador de la Guardia Nacional en Guanajuato; el delegado de la Fiscalía General de la República, Juan Francisco Vera Ayala y la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Irma Leticia González Sánchez, escucharon y atendieron cada una de las peticiones e inquietudes de los transportistas y concesionarios guanajuatenses.

“Estamos aquí, para escucharles, para compartir las estrategias, las opciones, los caminos que nos permitan avanzar; y también para compartirles los avances y la información de la que disponemos”, dijo el Secretario de Gobierno Jorge Daniel Jiménez Lona.

Durante la reunión,  Juan Mauro González Martínez, Secretario de Seguridad y Paz, compartió los avances alcanzados por medio de la estrategia CONFIA, incluyendo el escuadrón Antiextorsión y la policía cibernética, entre otros resultados que se han generado gracias a la coordinación, investigación e inteligencia que lidera la Secretaría de Seguridad y Paz.

Por su parte, el General Homero Edmundo Blanco, coordinador de la Guardia Nacional en Guanajuato, detalló la estrategia que despliega la institución a su cargo en materia de seguridad en las carreteras, y recalcó la importancia de fortalecer la prevención al riesgo, reforzar la cultura de seguridad. Recomendó además que los operadores cuenten con su documentación: licencia de conducir, verificación mecánica, entre otros, para evitar casos de corrupción.

Asimismo, el funcionario federal felicitó a la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo por la coordinación que han construido en las vías que competen a la jurisdicción federal, agregando que “vamos por buen camino”.

Entre los transportistas y concesionarios que participaron en la reunión, destacan CVI Autopista Guanajuato-Silao, CONATRAM, FEMATRAC, HAMOTAC, INDECO, Libramiento Irapuato, Autopista Morelia-Salamanca, Operadora Libramiento Celaya,  COPPEL, Asociación de empresarios, Consejo Coordinador Empresarial de Celaya, Grupo México Infraestructura, CANACAR,  ETBSA, CAPUFE, RCO, por citar algunos.

Concluido el diálogo, los transportistas y concesionarios agradecieron la apertura de las autoridades estatales y federales, con la certeza compartida de que se trata de proteger la vida, la integridad y el patrimonio de los choferes, de las empresas logísticas y de las cadenas productivas.

Redacción Notus3 marzo, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información