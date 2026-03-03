Autoridades y transportistas revisan seguridad en carreteras de Guanajuato

Silao, Guanajuato.- Las carreteras son clave para la economía y el desarrollo; la paz de Guanajuato comienza en los caminos y las construimos juntos y juntas, manifestó el secretario de Gobierno Jorge Daniel Jiménez Lona, en reunión con transportistas y concesionarios del estado de Guanajuato.

En dicho encuentro, el Secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, acompañado de Juan Mauro González Martínez, Secretario de Seguridad y Paz; el General Homero Edmundo Blanco, coordinador de la Guardia Nacional en Guanajuato; el delegado de la Fiscalía General de la República, Juan Francisco Vera Ayala y la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Irma Leticia González Sánchez, escucharon y atendieron cada una de las peticiones e inquietudes de los transportistas y concesionarios guanajuatenses.

“Estamos aquí, para escucharles, para compartir las estrategias, las opciones, los caminos que nos permitan avanzar; y también para compartirles los avances y la información de la que disponemos”, dijo el Secretario de Gobierno Jorge Daniel Jiménez Lona.

Durante la reunión, Juan Mauro González Martínez, Secretario de Seguridad y Paz, compartió los avances alcanzados por medio de la estrategia CONFIA, incluyendo el escuadrón Antiextorsión y la policía cibernética, entre otros resultados que se han generado gracias a la coordinación, investigación e inteligencia que lidera la Secretaría de Seguridad y Paz.

Por su parte, el General Homero Edmundo Blanco, coordinador de la Guardia Nacional en Guanajuato, detalló la estrategia que despliega la institución a su cargo en materia de seguridad en las carreteras, y recalcó la importancia de fortalecer la prevención al riesgo, reforzar la cultura de seguridad. Recomendó además que los operadores cuenten con su documentación: licencia de conducir, verificación mecánica, entre otros, para evitar casos de corrupción.

Asimismo, el funcionario federal felicitó a la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo por la coordinación que han construido en las vías que competen a la jurisdicción federal, agregando que “vamos por buen camino”.

Entre los transportistas y concesionarios que participaron en la reunión, destacan CVI Autopista Guanajuato-Silao, CONATRAM, FEMATRAC, HAMOTAC, INDECO, Libramiento Irapuato, Autopista Morelia-Salamanca, Operadora Libramiento Celaya, COPPEL, Asociación de empresarios, Consejo Coordinador Empresarial de Celaya, Grupo México Infraestructura, CANACAR, ETBSA, CAPUFE, RCO, por citar algunos.

Concluido el diálogo, los transportistas y concesionarios agradecieron la apertura de las autoridades estatales y federales, con la certeza compartida de que se trata de proteger la vida, la integridad y el patrimonio de los choferes, de las empresas logísticas y de las cadenas productivas.