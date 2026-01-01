Jaral del Progreso tradición, artesanía y naturaleza en un solo destino

Jaral del Progreso, Guanajuato.- Este municipio cuenta con una gran riqueza cultural y turística en el sur del estado de Guanajuato, donde la historia, la fe y, especialmente, la artesanía local, se convierten en los principales atractivos para quienes buscan conocer la esencia de los pueblos del Bajío.

El recorrido por el municipio inicia en su Jardín Principal, considerado el corazón de la vida social y cultural. En este espacio se encuentran los monumentos a Miguel Hidalgo y Benito Juárez, puntos que forman parte de la ruta histórica de la Independencia. Rodeado de edificios tradicionales, el jardín es un lugar ideal para comenzar a descubrir la identidad jaralense.

Muy cerca se localiza el Museo Ex Convento de San Agustín, un inmueble de gran valor histórico que resguarda parte importante del pasado del municipio y permite al visitante conocer la herencia religiosa y cultural que marcó el desarrollo de la región. A este recorrido se suma la Parroquia de Nativitas, uno de los templos más emblemáticos de Jaral del Progreso.

Uno de los mayores orgullos del municipio son sus artesanías, elaboradas principalmente con carrizo y mimbre. En diversos talleres locales, los visitantes pueden observar el proceso de creación de canastas, sombreros y figuras decorativas, piezas que destacan por su calidad y tradición heredada de generación en generación. Además, se elaboran finos bordados que reflejan la creatividad y el talento de las manos jaralenses, convirtiendo a estas artesanías en productos dignos de reconocimiento y adquisición.

La gastronomía también forma parte esencial de la experiencia. Entre los sabores tradicionales sobresale el rollo de guayaba, uno de los dulces más representativos del municipio, así como los pirulís de goma. A esto se suma el queso asadero, un producto local que acompaña la cocina típica de la región y que no puede faltar en la visita.

Para los amantes de la naturaleza y la aventura, el Cerro de Culiacán ofrece una opción ideal para el senderismo. Sus rutas, de dificultad moderada y alta, permiten disfrutar de vistas panorámicas espectaculares, además de la presencia de vestigios arqueológicos que enriquecen la experiencia. Las faldas del cerro son perfectas para quienes buscan contacto con el entorno natural y recorridos al aire libre.

El turismo religioso también tiene un lugar importante en Jaral del Progreso. Destaca el Templo de Santa Rita de Casia, ubicado en la comunidad de La Zanja, una construcción agustina del siglo XVII que conserva su valor histórico y arquitectónico. Asimismo, la Hacienda de Camargo se presenta como un sitio de interés que combina historia con opciones de entretenimiento y gastronomía.

Con su riqueza artesanal, su legado histórico y sus atractivos naturales, Jaral del Progreso se consolida como un destino que invita a ser descubierto, donde las tradiciones siguen vivas y las artesanías se mantienen como uno de los principales símbolos de identidad del municipio.