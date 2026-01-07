Reyes Magos llegan a colonias y comunidades de Irapuato con más de 64 mil juguetes

Irapuato, Guanajuato.- Los Reyes Magos también llegaron para las y los niños de colonias y comunidades de Irapuato, pues gracias a la contribución de miles de personas, a través de la campaña “Regalando Sonrisas”, que realizó el Sistema DIF Municipal durante la Villa Navideña, se logró recaudar 64 mil 500 juguetes.

Lorena Alfaro García, presidenta municipal, destacó la gran solidaridad que demostraron las personas durante la Villa Navideña, Fiestas de Paz, pues gracias a su donación de juguetes, ahora miles de niños y niñas de comunidades y colonias de Irapuato podrán vivir esa ilusión de recibir un regalo, el cual quedará grabado en su memoria y su corazón.

“Si nuestros niños son amados y respetados en casa, ya tienen un futuro garantizado. Entonces, papás, mamás, se comprometen; sí se comprometen con sus niños para nosotros es lo más importante, que tengamos familias fuertes, felices y niños también muy contentos, haciendo lo que deben hacer los niños que es estudiar, divertirse y estar siempre felices. ”, resaltó.

Valeria Alfaro García, presidenta del Sistema DIF Irapuato, compartió que en el inicio del reparto de juguetes se visitaron 10 comunidades rurales, y continuarán con estas visitas, para que niñas y niños obtengan un regalo de Reyes Magos.

“Papás, queremos pedirles que se tomen un momento todos los días para darle un abrazo a sus hijos, para decirles que los quieren, porque cuando una persona se siente amada y se siente respetada en su hogar, créanme que su futuro cambia, su futuro será muy prometedor, así es que abracen a sus hijos, vean lo que realmente importa, que es la familia”, mencionó.

Los más de 64 mil juguetes estarán siendo entregados hasta el día 17 de enero, contando ya con una programación para visitar diversas colonias y comunidades del municipio en donde se seguirán regalando sonrisas para los más pequeños.