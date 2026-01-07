Rosca de Reyes reúne a miles de irapuatenses en el Centro Histórico

Irapuato, Guanajuato.- Un total de 4 mil personas disfrutaron de la tradicional Rosca de Reyes que se repartió en el Centro Histórico de Irapuato, por parte de autoridades municipales, con lo que se generó un momento de convivencia familiar.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó que las actividades de la Villa Navideña, cumplieron con el objetivo de ser disfrutadas en familia, para que el Centro Histórico fuera el punto de reunión y diversión de todas y todos.

“Cerramos con broche de oro el día de ayer con la Cabalgata de Reyes y el día de hoy con la rosca monumental, gracias a la Asociación de Panaderos del Estado, a todos los que se sumaron a hacer esta rosca para todos, sigan conviviendo en familia y que este 2026 sea un buen año para todos y cada uno de ustedes”, compartió.

La tradicional Rosca de Reyes fue entregada junto a chocolate caliente, para que las y los asistentes disfrutaran de un agradable momento en el Centro Histórico de la Ciudad; este pan dulce contó con un total de 2 mil Niños Dios.

Para la elaboración de esta mega rosca participaron 22 panaderos, que realizaron 290 metros de rosca, convirtiendo este pan en un símbolo de unión y tradición para las familias irapuatenses.