Reviven tradiciones con paseo ciclista en Irapuato

Irapuato Guanajuato.- Con gran éxito se llevó a cabo una nueva edición del Paseo Ciclista “Reviviendo Tradiciones” en el que decenas de participantes recorrieron las principales calles del Centro Histórico caracterizados con disfraces y atuendos alusivos al Día de Muertos.

La actividad, organizada por la Dirección de Movilidad y Transporte, tuvo como objetivo fomentar el uso de medios de transporte sustentables y sumarse al Festival “Reviviendo Tradiciones: Lazos Eternos”, el cual promueve la preservación de nuestras raíces e identidad cultural. Este festival se llevará a cabo hasta el próximo 3 de noviembre.

El director de Movilidad y Transporte, Alfredo Torres Nohra, destacó que desde hace tres años, cada 15 días se realizan paseos ciclistas en el municipio, los cuales se han convertido en una actividad muy esperada por la comunidad ciclista.

“Nos da mucho gusto ver que cada vez más personas se suman a estos paseos, que ya se han vuelto una costumbre. El objetivo es que la ciudadanía vea a la bicicleta como un medio de transporte viable. Llevamos tres años realizándolos y la respuesta ha sido excelente”, señaló.

Entre las y los asistentes, Diana García Gómez, quien participó caracterizada como catrina, compartió su entusiasmo por formar parte de esta actividad que, además de fomentar la convivencia, mantiene vivas las tradiciones mexicanas.

“Nos gusta venir cada año y compartir esta experiencia. Más que un disfraz, es una forma de recordar nuestra niñez y mantener viva esta tradición”, comentó.

Durante la jornada también se llevaron a cabo diversas actividades culturales, como el taller familiar de madonnari “Trazando Recuerdos”, realizado en la Plaza del Artista, y el taller de grabado “La Vida y la Muerte”, en la Casa de la Cultura.

Las actividades continuarán con la presentación editorial de “Mi Grito y Mi Silencio: Palabras de Amor en Medio de la Ausencia y un Grito en el Cielo Mientras Mi Corazón Grita tu Ausencia”, el cortometraje “Tepis Teporocho”, la obra infantil “Travesuras en el Mictlán” y la proyección de la película “Todos Hemos Pecado”.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de Irapuato fortalece el eje “Tu Familia con Valores”, parte del Programa de Gobierno Municipal y de la Estrategia Irapuato 27, impulsada por la presidenta Lorena Alfaro García, con el objetivo de brindar a las y los irapuatenses espacios de recreación, sana convivencia y fortalecimiento de la identidad cultural.