Revista “Alcaldes De México” reconoce a Pénjamo como líder en obra pública

Pénjamo, Guanajuato.- La administración de Pénjamo concluye el año 2025 posicionada como una de las más eficientes en materia de infraestructura a nivel estatal. El dinamismo del municipio fue destacado recientemente por la revista nacional Alcaldes de México (edición Octubre 2025), posicionándose como el 4to con mayor inversión en obra pública en todo Guanajuato, ubicándose tan solo después de León, Irapuato y Celaya, y ocupando el lugar 39 a nivel nacional.

Si bien la publicación analizó las cifras preliminares al tercer trimestre del año, el Gobierno Municipal informó que, gracias a un cierre administrativo ordenado y a la ejecución eficiente de recursos, la inversión total consolidada a diciembre de 2025 ascendió a más de 169 Millones de Pesos.

Al respecto, la Presidenta Municipal, Lic. Yozajamby Molina Balver, señaló que aparecer en estos indicadores nacionales valida la estrategia de saneamiento financiero implementada desde el día uno.

“Para nosotros, estar en este ranking junto a las grandes potencias económicas del estado es la prueba de que no se necesita un presupuesto gigante, sino una administración honesta. Este reconocimiento refleja el trabajo de todo el año, pero la verdadera satisfacción es cerrar diciembre superando los 169 millones de inversión real, traducidos en calles, drenajes y espacios deportivos que la gente ya está disfrutando”, expresó la Alcaldesa.

El monto histórico se destinó a más de 120 acciones estratégicas, priorizando:

* La modernización de vialidades en cabecera municipal y comunidades como Santa Ana, Laguna Larga, La Estrella, Magallanes, Zapote de Cestau, entre otras.

* El rescate y construcción de nueva infraestructura deportiva (Utopia Miguel Hidalgo, Pista de Tartán en la Deportiva Sur, Alberca Semi-Olímpica y Parque Lineal).

* La dignificación de caminos y servicios básicos en colonias.

Con este cierre fuerte y el respaldo de indicadores nacionales, Pénjamo se prepara para un 2026 de consolidación rumbo al 125 aniversario de la ciudad.