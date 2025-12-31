Relevos para 2026 en el municipio: especulan salida de Samuel Ugalde

Guanajuato, Guanajuato.- En días pasados, la presidenta municipal anunció que habría cambios en su equipo de colaboradores. No dio fechas, pero que los detalles serían difundidos en enero. Tras ese mensaje, surgió la primera especulación: comenzó a circular la versión de que el director de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, sería relevado de su cargo a partir del 1 de enero de 2026.

Eso pasaría luego de seis años y tres administraciones municipales consecutivas: dos con Alejandro Navarro y lo que va de la de Samantha Smith. Llegó a la capital el 19 de marzo del 2019, al suceder al general José Luis Santos Nápoles quien causó baja por motivos personales.

Ugalde García tiene amplia experiencia en materia de seguridad pública pues incluso fue director en San Francisco del Rincón e Irapuato.

Un dato importante es que durante la administración de Samantha Smith aumentó el índice de homicidios en el municipio y ese hecho generó una andanada de críticas. Durante el tiempo que Ugalde ha estado en el cargo, han sido asesinados dos mandos policiacos.

Su salida no ha sido oficializada, pero la versión circula en medios locales.

Hasta el momento ni el aludido ni la presidencia municipal han confirmado o desmentido el rumor, pero ya en los corrillos políticos locales se barajan diversos nombres para la posible sucesión en la dirección. Afirman los filtradores del dato que no se confirmará la identidad de quien asumirá las riendas de dicho puesto hasta que se realice el anuncio oficial.