Lista de relevos para 2026 en Guanajuato capital

Guanajuato, Guanajuato.- En días pasados, la presidenta municipal anunció que habría cambios en su equipo de colaboradores. La lista, aún no hecha oficial, pero ya confirmada por fuentes internas, es la siguiente:

A partir del 1 de enero, el Gobierno Municipal de Guanajuato realizará una serie de ajustes en su gabinete:

Samuel Ugalde deja la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

María Guadalupe “Lupita” Murguía concluye su etapa como Directora de Obra Pública.

Herón García deja la Dirección de Mantenimiento.

Denise Michellini asume la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, tras la integración de ambas áreas.

Cristian Cantero asume la titularidad de la Secretaría Particular de la Presidenta Municipal.

De manera transitoria, algunas áreas estarán operando con encargados de despacho, mientras se terminan de definir los siguientes movimientos dentro de la administración.

Caso Ugalde

El caso que generó más polémica fue el de la salida del director de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García. Fue el primer nombre barajado en los corrillos políticos del municipio desde hace dos días, pero sin que se desmintiera o afirmada.

Ugalde estuvo seis años y tres administraciones municipales consecutivas: dos con Alejandro Navarro y lo que va de la de Samantha Smith. Llegó a la capital el 19 de marzo del 2019, al suceder al general José Luis Santos Nápoles quien causó baja por motivos personales.

Ugalde García tiene amplia experiencia en materia de seguridad pública pues incluso fue director en San Francisco del Rincón e Irapuato.

Un dato importante es que durante la administración de Samantha Smith aumentó el índice de homicidios en el municipio y ese hecho generó una andanada de críticas. Durante el tiempo que Ugalde ha estado en el cargo, han sido asesinados dos mandos policiacos.