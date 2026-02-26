Revelan supuestos sueldos semanales de cártel; entre 2 mil y 7 mil pesos

México.– El cateo a una de las cabañas que servían de escondite para “El Mencho” reveló documentos de contabilidad con las ‘nóminas’ de algunos de los empleados del Cártel Jalisco Nueva Generación. La lista de pagos revela que los puestos más altos ganarían 7 mil pesos al mes, mientras que los más bajos estarían en 2 mil pesos.

En los egresos incluye los pagos semanales al personal, así como sobornos a funcionarios públicos, gastos por gasolina, estancia, hackers, gastos y apoyos por pueblos e ingresos de la venta de cristal, fentanilo, marihuana. Entre los pagos más altos, se encuentran los comandantes, con 7 mil pesos; le siguen los pistoleros con 4 mil; y los halcones con 2 mil pesos.