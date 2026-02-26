Irapuato lidera transparencia financiera en Guanajuato

Irapuato, Guanajuato.- Irapuato se mantiene como primer lugar en el estado de Guanajuato en la evaluación SEvAC, instrumento que mide el avance en armonización contable mediante reactivos de cumplimiento relacionados con registros contables, presupuestales y administrativos, así como con Cuenta Pública y Transparencia.

Este resultado confirma que la información financiera del Gobierno Municipal, encabezado por la presidenta, Lorena Alfaro García, se integra con mayor consistencia, se documenta adecuadamente y se publica conforme a los lineamientos establecidos, fortaleciendo así la rendición de cuentas y la confianza ciudadana.

En la evaluación SEvAC se revisan apartados clave como registros contables, presupuestarios, administrativos, transparencia y cuenta pública, lo que permite comparar avances entre municipios y mantener un estándar técnico en el manejo de los recursos públicos.

Con el objetivo de que este logro no se quede solo en una cifra, el Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a conocer el Manual de Contabilidad Gubernamental Interactivo, a través de https://mcgirapuato.org/

Esta plataforma pública está diseñada para consultar normativa, formatos y materiales explicativos, incluyendo podcasts que traducen temas técnicos a un lenguaje claro y accesible.