Los Tigres del Norte confirman asistencia a la Feria de las Fresas

Irapuato, Guanajuato.- La posible cancelación del concierto de Los Tigres del Norte en la Feria de las Fresas 2026 generó incertidumbre entre sus seguidores en Irapuato, sin embargo, ya confirmaron su asistencia a la ciudad fresera.

Así, la Feria de las Fresas contempla la presentación de la icónica banda norteña en el Foro de la Gente, el próximo día 29 de marzo, evento que ya aparece confirmado en los canales oficiales del grupo, lo que ha dado calma y alegría al público por dicha confirmación.

La posible cancelación de la banda cobró mayor relevancia debido a que un día antes de la fecha anunciada en Irapuato, la agrupación tiene programado un concierto en Memphis, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos. La cercanía entre ambos compromisos había provocado dudas sobre la logística y el posible traslado de los músicos para cumplir con ambas presentaciones, sin embargo, ya es un hecho, Los Tigres rugirán en el Foro de la Gente.

En redes sociales, varios fans habían expresado su preocupación y solicitaron información clara por parte de los organizadores y de la propia agrupación. Entre los comentarios destacan los de usuarios como Paulina Cervantes, quien cuestionó: “¿Y Irapuato? Según van a venir, ya los anunciaron”, mientras que Estefanía López preguntó: “¿Pero sí van a venir a la Feria de las Fresas Irapuato verdad?”, dicha solicitud ya fue atendida y confirmada.

La presentación de Los Tigres del Norte es uno de los espectáculos más esperados del programa artístico y una de las principales cartas fuertes del regional mexicano en esta edición de la feria.