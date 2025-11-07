Reunión informativa del Acueducto Solís; alcaldes ven beneficios en el proyecto

Guanajuato, Guanajuato.– El Gobierno de la Gente y Gobierno Federal comenzaron las reuniones de carácter informativo con Presidentas y Presidentes municipales, para exponer los pormenores del proyecto hidráulico del Acueducto Solís.

Por instrucción de la Gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, se convocó a estas reuniones que permitirán clarificar dudas y dar información sobre esta obra de infraestructura hidráulica, que involucra a 10 municipios y consta de un acueducto de 200 kilómetros.

“Todo proyecto de infraestructura de esta magnitud va a encontrar oposición, pero hoy lo más importante es poder compartir información que permita dar certeza de que no se va a quitar agua a los municipios, es más, que no se va a utilizar el agua de la Presa Solís, eso no va a ocurrir, por eso se está avanzando en la tecnificación, para que el volumen de agua que se ahorre en el uso eficiente del campo se pueda distribuir a estos cinco municipios que van a tener la dotación de agua”, explicó la Gobernadora de la Gente.

“Yo hago la invitación para que quien tenga la inquietud y dudas, como las que se han expresado, a que se acerquen con nosotros, para darles a conocer esta información”, dijo la Mandataria Estatal.

En representación de la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, el Secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, encabezó el inicio de las reuniones con Ayuntamientos para la revisión del proyecto del acueducto de la Presa Solís.

En estas reuniones se tuvo la participación de Aarón Mastache Mondragón y Felipe Zataráin Mendoza, subdirectores generales de Infraestructura Hidroagrícola, y de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, respectivamente, de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Por parte del Gobierno de la Gente, participaron, también, el Secretario del Agua y Medio Ambiente, José Lara Lona y el Director de la Coordinación de Comunicación Social, Miguel Ángel Mendiola Sánchez, quienes escucharon cada una de las dudas y peticiones de los ediles.

Jorge Jiménez Lona consideró que este tipo de reuniones son muy productivas, pues a través del diálogo se lograron disipar las dudas de las personas integrantes los Ayuntamientos de Acámbaro, Salvatierra, Jerécuaro, Tarimoro y Celaya, con respecto al proyecto del acueducto.

Dijo que a los Ayuntamientos se les pudo entregar y compartir las dudas y la información técnica, pero también los proyectos y sus proyecciones a lo largo del tiempo.

“Era necesario tener este acercamiento, no solo con los presidentes municipales; la Gobernadora nos pidió que fuera con los Ayuntamientos para que la información se maneje de manera directa.

“Vamos a seguir yendo a los municipios a dar la información, a que conozcan estos grandes proyectos, los beneficios que tienen y, sobre todo, que es para todo Guanajuato”, dijo el Secretario de Gobierno.

Por su parte, los primeros ediles expusieron sus experiencia y comentarios del proyecto hidráulico a partir de estas reuniones.

“Fueron aclaradas muchas dudas importantes para nosotros los acambarenses. Hoy quiero decirles claro, reafirmo y recalcó mi apoyo total a la ciudadanía acambarense…

Nos dieron mensajes de bastantes beneficios, alrededor de 6 mil 200 hectáreas beneficiadas con tecnificación del riego y que esto tiene que ser avalado por los productores.

“Esperemos que tenga frutos esta reunión, definitivamente me voy más tranquila, hoy el cuerpo colegiado conoce un poco más de los avances del proyecto”, dijo Claudia Silva Campos, Presidenta Municipal de Acámbaro.

“Va a traer cosas positivas para el campo y para los productores de la región; los beneficios son mayor inversión en infraestructura para el municipio de Salvatierra; desde luego que el acueducto va a ir de la mano con la tecnificación, va a ir a la par y desde luego que vamos a tener beneficios tanto dentro de la tecnificación como la macro tecnificación del agua”, explicó el Presidente Municipal de Salvatierra, Jorge Daniel Sámano Jiménez.

“Nos comentaron del alcance que puede tener el proyecto; nos garantizan que no habrá una afectación como tal a la presa, que no habrá una disminución y que únicamente va a ser del ahorro que se haga de agua sobre el riego y sobre la tecnificación. Nos vamos un poco más tranquilos sabiendo que podemos ser escuchados”, expuso María Isabel Ascevedo Mercado, Presidenta Municipal de Jerécuaro.

“Ya viendo imágenes de donde está la SEDENA trabajando, revistiendo los canales. cómo va la entubación, cómo va a ser la tecnificación, creo que yo no le vi nada negativo al proyecto, todo positivo”, dijo Saul Trejo Rojas, Presidente Municipal de Tarimoro.

“Yo creo que es un proyecto extraordinario porque este acueducto va a permitir que los usuarios del Distrito 011 puedan tecnificar la producción, esto representa para ellos ganancias y, por otro lado, el agua que se ahorre por esa tecnificación, es la que se va a ir a Celaya, a Salamanca, a Irapuato, a Silao, a León, entonces, ellos no van a tener problemas. Estoy convencido de que es un buen proyecto”, aseguró Juan Miguel Ramírez Sánchez, Presidente Municipal de Celaya.