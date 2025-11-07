Denuncian ‘anomalías’ en compra de terreno para la Feria de Silao

Guanajuato, Guanajuato.- Luz Itzel Mendo González, Sergio Alejandro Contreras Guerrero, del Partido Verde Ecologista de México, y Ernesto Millán Soberanes presentaron un punto de acuerdo de obvia resolución para instruir a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato incluir en el Programa General de Fiscalización 2026, la práctica de una auditoría específica e integral al proceso de planeación, autorización, licitación, adjudicación y compraventa del terreno adquirido por el H. Ayuntamiento de Silao de la Victoria, Guanajuato, para la instalación de la Feria de Santiago Apóstol durante el ejercicio fiscal 2025.

Contreras Guerrero manifestó que, si bien su compra fue con una buena intención, el proceso con el que se adquirió deja mucho que pensar. Externó que lo raro comenzó con el instrumento notarial de la compraventa, no consta que dicho destino sea exclusivo para el uso de la feria, lo que contraviene la decisión tomada por el Ayuntamiento y da pie a que pueda ser utilizado para cualquier otro fin distinto; que se adeudaba predial por más de 100 mil pesos acto contrario a derecho, y se asentó que el inmueble se entregaba libre de gravamen y responsabilidad, al corriente en el pago del Impuesto Predial y Servicios Municipales.

Remarcó que en un segundo avalúo se encontró que el valor comercial del predio es de 41 millones de pesos, la mitad del precio al que se compró el terreno, además de que tiene afectaciones por una falla geológica.

Por su parte, Millán Soberanes indicó que ese proceso se describía como corrupción y desvió de dinero, porque el avalúo que se usó para la compra del terreno era del mismo día de la adquisición. Puntualizó que los regidores de MORENA en el municipio solicitaron la realización de un nuevo avalúo de compraventa, sin embargo, al recibir el documento se dieron cuenta de que tiene un valor comercial de 41 millones 781 pesos, es decir, una diferencia de más de 38 millones de pesos.

Argumentó que hoy hay muchas preguntas sin resolver, mucha información que la autoridad no ha querido entregar y se generan más preguntas que respuestas, y recordó que hace algunos meses se aprobó una auditoría para el citado municipio para la pasada administración, por lo que su voto hoy tenía que demostrar que aquello no fue un tema político.

La obvia resolución no fue aprobada, por lo que la propuesta se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.