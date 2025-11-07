Seminario internacional de divulgación científica en la UG

Guanajuato, Guanajuato.- Con el lema “Divulgar para inspirar, inspirar para transformar”, se llevó a cabo el primer Seminario de Investigación en Ciencias Básicas y Aprendizaje de la Física, en las instalaciones de la División de Ingenierías, Sede Belén, y en la Escuela de Nivel Medio Superior (ENMS) de Guanajuato.

Durante tres días, se desarrollaron 24 actividades académicas, entre conferencias, talleres y exposiciones de divulgación científica, con la participación de 35 expositores nacionales e internacionales.

El seminario reunió a 534 asistentes, entre docentes, investigadore(a)s y estudiantes, en un encuentro interdisciplinario orientado a fortalecer la enseñanza, la investigación y la divulgación de las ciencias básicas.

La actividad central fue el taller “Procesamiento coloidal de materiales cerámicos”, impartido por el Dr. Rodrigo Moreno Botella, investigador del Instituto de Cerámica y Vidrio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (Madrid), cuya participación fortaleció la vinculación académica internacional y enriqueció la formación científica de las y los asistentes en el área de materiales avanzados.

El objetivo fue fortalecer la formación científica y pedagógica de la comunidad académica mediante un espacio de intercambio interdisciplinario entre las y los investigadores, docentes y estudiantes, orientado a la difusión de los avances en investigación en ciencias básicas, el desarrollo de prototipos didácticos y la promoción de estrategias innovadoras para el aprendizaje y la divulgación de la física.

Además, se realizaron diversas conferencias temáticas enfocadas en la innovación educativa, la divulgación científica y la integración de la tecnología en los procesos de enseñanza, tales como “La trascendencia de los prototipos en el proceso de enseñanza-aprendizaje”, “Aplicación de tecnologías emergentes en proyectos transversales en ciencias experimentales” y “Narrar la ciencia: alfabetización científica desde la física educativa”, entre otras.

El seminario dejó una huella significativa en la comunidad universitaria, inspirando nuevas formas de enseñar y aprender ciencia, favoreciendo el pensamiento crítico, la creatividad pedagógica y la colaboración entre docentes, integrando tecnologías emergentes y prototipos que transforman el aula en un espacio de innovación y descubrimiento. El evento fue un esfuerzo coordinado entre la División de Ingenierías del Campus Guanajuato y el Colegio del Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato.