Seminario internacional de divulgación científica en la UG

Docentes, investigadores y estudiantes se unen para fortalecer la investigación científica

Redacción Notus7 noviembre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- Con el lema “Divulgar para inspirar, inspirar para transformar”, se llevó a cabo el primer Seminario de Investigación en Ciencias Básicas y Aprendizaje de la Física, en las instalaciones de la División de Ingenierías, Sede Belén, y en la Escuela de Nivel Medio Superior (ENMS) de Guanajuato.

Durante tres días, se desarrollaron 24 actividades académicas, entre conferencias, talleres y exposiciones de divulgación científica, con la participación de 35 expositores nacionales e internacionales.

El seminario reunió a 534 asistentes, entre docentes, investigadore(a)s y estudiantes, en un encuentro interdisciplinario orientado a fortalecer la enseñanza, la investigación y la divulgación de las ciencias básicas.

La actividad central fue el taller “Procesamiento coloidal de materiales cerámicos”, impartido por el Dr. Rodrigo Moreno Botella, investigador del Instituto de Cerámica y Vidrio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (Madrid), cuya participación fortaleció la vinculación académica internacional y enriqueció la formación científica de las y los asistentes en el área de materiales avanzados.

El objetivo fue fortalecer la formación científica y pedagógica de la comunidad académica mediante un espacio de intercambio interdisciplinario entre las y los investigadores, docentes y estudiantes, orientado a la difusión de los avances en investigación en ciencias básicas, el desarrollo de prototipos didácticos y la promoción de estrategias innovadoras para el aprendizaje y la divulgación de la física.

Además, se realizaron diversas conferencias temáticas enfocadas en la innovación educativa, la divulgación científica y la integración de la tecnología en los procesos de enseñanza, tales como “La trascendencia de los prototipos en el proceso de enseñanza-aprendizaje”, “Aplicación de tecnologías emergentes en proyectos transversales en ciencias experimentales” y “Narrar la ciencia: alfabetización científica desde la física educativa”, entre otras.

El seminario dejó una huella significativa en la comunidad universitaria, inspirando nuevas formas de enseñar y aprender ciencia, favoreciendo el pensamiento crítico, la creatividad pedagógica y la colaboración entre docentes, integrando tecnologías emergentes y prototipos que transforman el aula en un espacio de innovación y descubrimiento. El evento fue un esfuerzo coordinado entre la División de Ingenierías del Campus Guanajuato y el Colegio del Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato.

Redacción Notus7 noviembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información