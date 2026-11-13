Reúnen a 350 adultos mayores en torneo estatal deportivo en Purísima del Rincón

Purísima del Rincón, Guanajuato.- Cerca de 350 adultos mayores de 23 municipios de Guanajuato se reúnen en Purísima del Rincón para participar en el Torneo Estatal Deportivo para Personas Mayores 2026, organizado por el DIF Estatal.

Durante el encuentro, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, acompañada por Juan Carlos Montesinos Carranza, presidente del Consejo Consultivo del DIF Estatal, entregó premios a las y los ganadores de la competencia.

El torneo representa la etapa final de las competencias regionales realizadas durante el año y busca promover la actividad física, la convivencia y el envejecimiento activo y saludable.

¿Qué disciplinas contempla el torneo?

Además del cachibol, las personas participantes compiten en atletismo, natación, ajedrez y dominó, con opciones para que puedan integrarse de acuerdo con sus habilidades e intereses.

Durante 2026, el DIF Estatal, en coordinación con la Comisión del Deporte (CODE), organizó 18 torneos regionales de cachibol en las seis regiones de Guanajuato, con competencias en las categorías varonil, femenil y mixta.

De cada región se seleccionaron los equipos campeones que ahora disputan los primeros lugares de la competencia estatal.

Para esta edición se confirmó la participación de representantes de 23 municipios, mediante la coordinación con los sistemas DIF municipales.

El encuentro también busca generar espacios de convivencia, fortalecer las relaciones entre las personas mayores y reconocer su talento, disciplina y participación en actividades deportivas.