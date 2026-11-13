Destinan más de 30 millones de pesos a pavimentación de calles en Purísima del Rincón

Purísima del Rincón, Guanajuato.- La pavimentación de siete calles de Purísima del Rincón comenzó con inversiones que superan los 30 millones de pesos, como parte de las obras encabezadas por la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, durante una gira de trabajo por el municipio.

En la zona Centro arrancaron los trabajos en las calles Manuel Doblado y Esquipula, que en conjunto representan una inversión de más de 20 millones de pesos.

Además, se pusieron en marcha las obras de pavimentación de las calles Puerto Progreso, Río Amazonas, Azucena, Lima y Miguel Hidalgo, con una inversión conjunta superior a los 10 millones de pesos.

Purísima tiene 11 proyectos autorizados

Las intervenciones forman parte de las estrategias Manos a la Obra y Embelleciendo Mi Colonia, orientadas a mejorar la infraestructura urbana, los servicios básicos y los espacios comunitarios.

De acuerdo con la información presentada durante la gira, Purísima del Rincón tiene autorizados 11 proyectos mediante Manos a la Obra, con una inversión total de 50 millones 236 mil 184 pesos.

El paquete contempla nueve obras de pavimentación y dos rehabilitaciones de caminos rurales.

Durante el recorrido, Libia Dennise señaló que continuará trabajando en coordinación con el Gobierno Municipal para impulsar más obras y acciones en beneficio de los habitantes de Purísima del Rincón.

En la gira también participó Rosario Corona Amador, secretaria del Nuevo Comienzo.