Capacitan a funcionarios de Guanajuato para atender casos de violencia digital contra mujeres

Guanajuato.- Guanajuato ha brindado atención integral a 253 mujeres víctimas de violencia digital durante 2026, por lo que autoridades estatales y municipales participaron en una jornada de capacitación encabezada por Olimpia Coral Melo, activista e impulsora de la Ley Olimpia.

La actividad denominada “Todo por Ellas en los Entornos Digitales” se realizó en León y fue encabezada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, con el objetivo de fortalecer la capacidad de las instituciones para prevenir y atender agresiones contra mujeres en plataformas digitales.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de las Mujeres, con corte al 9 de noviembre de 2026, las víctimas atendidas tienen entre 12 y 65 años de edad. Los servicios proporcionados incluyen orientación, apoyo psicológico, canalización y seguimiento.

Olimpia Coral Melo participa en capacitación en Guanajuato

Durante el encuentro, Libia Dennise recordó que su acercamiento a esta causa comenzó cuando era diputada local y conoció el caso de una joven cuya expareja había difundido fotografías íntimas sin su consentimiento.

Al acompañarla a denunciar, identificó que la legislación no contemplaba un delito para sancionar esa conducta, por lo que buscó a Olimpia Coral Melo para impulsar una reforma que finalmente permitió que Guanajuato se convirtiera, en 2019, en el quinto estado del país en reconocer y sancionar la violencia digital.

La gobernadora señaló que la protección de las mujeres debe continuar frente a nuevos riesgos, entre ellos la manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial y las agresiones en redes sociales.

Por ello, la capacitación organizada por la Secretaría de las Mujeres abordó medidas de protección, atención a víctimas y prevención de la revictimización.

Buscan evitar la revictimización de mujeres

Olimpia Coral Melo reconoció el trabajo realizado en Guanajuato desde la aprobación de la reforma y señaló que la Ley Olimpia requiere acciones permanentes para que las víctimas encuentren respuestas de las instituciones.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Itzel Balderas Hernández, destacó la importancia de que las mujeres encuentren personal capacitado que pueda escucharlas sin juzgarlas, protegerlas y acompañarlas.

El fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, reiteró el compromiso de investigar estos delitos con perspectiva de género y fortalecer las capacidades institucionales para evitar que las víctimas enfrenten nuevamente situaciones de violencia al buscar ayuda.

La jornada se realizó como parte de las actividades previas al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y contó con la participación de representantes del Congreso estatal, la Cámara de Diputados, el Senado, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato y dependencias estatales y municipales.