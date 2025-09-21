Retrasos y desorden en asamblea panista de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Militantes del Partido Acción Nacional reportaron demoras en el acceso a la asamblea municipal realizada este domingo en Irapuato. Señalaron que permanecieron formados por más de una hora para ingresar a las instalaciones.

De acuerdo con los asistentes, el proceso de acceso resultó lento, pese a que solo consistía en verificar la concordancia entre la credencial del INE y el registro de militantes.

Al ser cuestionado sobre la situación, el presidente del Comité Directivo Municipal, Martín López, evitó dar declaraciones.

Integrantes de la planilla encabezada por Bertha Muñoz afirmaron que la demora no era fortuita y acusaron que podría tratarse de una estrategia para desalentar la participación de la militancia.