Irapuato reporta avances en seguridad y prevención durante el último año

Irapuato, Guanajuato.- En Irapuato se llevaron a cabo diversas acciones en materia de seguridad y prevención durante el último año. Entre los principales avances se encuentra la instalación y operación de mil 197 cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos, supervisadas desde el Centro de Comunicaciones C4.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana obtuvo la recertificación en el modelo de Certificación Policial Ciudadana, con lo que Irapuato se convirtió en el tercer municipio del país en contar con este reconocimiento. Actualmente, se encuentra en proceso la acreditación CALEA para el C4 y la Academia de Seguridad Pública Municipal, con el objetivo de alcanzar el denominado “Triple Arco”.

También se pusieron en marcha nuevas unidades especializadas como la UNEVIS y la Unidad de Medicina Táctica. En el ámbito de participación ciudadana se implementaron programas como “Copa por tu Barrio”, “Prevenir con Estilo”, Ferias de Prevención y el fortalecimiento del programa “Vecino Alerta”, además de campañas para prevenir la extorsión en hogares y negocios.

En movilidad, se realizaron 299 operativos de alcoholimetría, con más de 33 mil sanciones viales. En materia de protección civil se ejecutaron acciones como la limpieza del río Guanajuato, rehabilitación de alcantarillas y retiro de inmuebles en riesgo. Asimismo, se llevaron a cabo operativos ante contingencias, capacitaciones en prevención para 15 mil 915 personas y 14 mil 600 atenciones prehospitalarias.

De acuerdo con el reporte oficial, estas acciones forman parte de una estrategia integral que combina tecnología, certificaciones, programas comunitarios y medidas preventivas para fortalecer la seguridad en el municipio.