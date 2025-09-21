Irapuato impulsa infraestructura y tecnología para consolidar ciudad inteligente

Durante el primer año de la administración de Lorena Alfaro García, el municipio implementó proyectos como C4 Water, SIUS, City Manager y el Centro de Educación Ambiental

Redacción Notus21 septiembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Durante el primer año de la administración 2024-2027, encabezada por la presidenta municipal Lorena Alfaro García, Irapuato ha avanzado en la consolidación de una ciudad inteligente y sostenible mediante inversiones en infraestructura, servicios públicos y herramientas tecnológicas.

Entre las soluciones implementadas se encuentran el sistema C4 Water, el Sistema de Información de Uso de Suelo (SIUS), el Centro de Educación Ambiental (CEA) y el tablero de control City Manager. Estas plataformas permiten fortalecer la planeación urbana, supervisar obras y atender reportes ciudadanos en tiempo real.

El sistema C4 Water integra un catastro digital de redes de agua potable y 168 sensores de presión, lo que facilita la gestión remota del servicio y una respuesta más rápida a reportes de desabasto. Por su parte, SIUS y Geourbani contribuyen a un crecimiento urbano planeado, transparente y alineado con la estrategia municipal Irapuato 27.

En el ámbito ambiental, la renovación del Parque Irekua se ha consolidado como un espacio de sostenibilidad, con nuevas áreas verdes, un Centro de Educación Ambiental interactivo y, a partir de 2026, energía solar.

El tablero City Manager centraliza la información municipal, permitiendo monitorear en tiempo real los servicios públicos y el cumplimiento de los objetivos del Plan de Gobierno, unificando procesos que antes se operaban de forma independiente.

