Retiran 16 kilómetros de cables en desuso en la capital

En el proceso participa personal de empresas cableras y telefónicas, así como de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de las áreas de servicios públicos municipales

Velio Ortega15 febrero, 2026

Guanajuato, Guanajuato. Un total de 16 kilómetros de cables en desuso han sido retirados de calles del centro de la ciudad como parte de un programa de limpieza urbana.

Samantha Smith Gutiérrez, presidenta municipal, informó con ello se limpiaron callejones y calles del centro histórico.

Objetivo del programa de retiro de cableado

Monserrat del Rocío Villagómez López, directora de Desarrollo Urbano, informó que el programa busca mejorar la imagen urbana de la ciudad, por lo que llegará a la zona sur y otras partes, aunque hoy se concentran en el cuidado del patrimonio cultural de la humanidad.

Anteriormente se intervino de la Calzada a la calle San José, en el tramo: fuente en Calzada de Guadalupe, calle San Isidro, Plaza de Mazahuas, y de callejón Carcamanes a templo de San José.

En esta supervisión, se retiró cable en desuso en la Calzada de Guadalupe y callejones aledaños.

Además, se realiza un catálogo de imágenes de fachadas para atender las que más requieran intervención.

