51 años de la tradicional Cabalgata de Reyes

Irapuato, Guanajuato.- Rafael Alfaro Arredondo, presidente del Patronato de la Cabalgata Reyes Magos dio a conocer que el desfile de día de reyes cumplirá su 51 aniversario, convirtiéndose en una de las tradiciones más queridas en Irapuato.

Así mismo, el presidente del patronato dio a conocer algunos detalles sobre esta 51 edición de la Cabalgata de Reyes, dentro de estas novedades destacó que el recorrido de la Cabalgata vuelve a su recorrido original, saliendo de la Calzada de los Chinacos y terminando en la plaza Don Bosco, aclaró que debido a los resultados de la ampliación de la ruta en la edición 50 no justifican que se amplíe dicha ruta.

“Los beneficios eh que se tuvieron, pues no, en realidad no fueron los esperados porque el esfuerzo que se hizo por parte de todos los contingentes, desde luego los que van a pie, pues fue un esfuerzo de la verdad supremo” y recalcó que ya no había muchas personas observando el contingente.

Así mismo, Alfaro señaló que inclusive hubo algunos participantes que no aguantaron el recorrido y tuvieron que abandonar la cabalgata.

“El recorrido será el de siempre, la Cabalgata saldrá de la calzada de los Chinacos, continuará la avenida Lázaro Cárdenas, hasta Guerrero, ahí todo Guerrero, Revolución, Ramón Corona, Álvaro Obregón, Manuel Doblado, Juventino Rosas, a tomar Boulevard Diaz Ordáz, hasta llegar a la plaza Don Bosco y ahí termina el recorrido”.

Por su parte María del Carmen Rodríguez, integrante del Patronato de la Cabalgata comentó que la otra vez que eran pues de alguna manera parte de esa columna vertebral de de esta magia de cabalgata de Reyes Magos es transmitir y llevar un mensaje de alegría, de esperanza, de ilusión, de unidad, de el mensaje de paz a la sociedad de Irapuato.

Y señaló “yo me quiero referir al recorrido del corazón, la Cabalgata en su en su trayecto recorre el corazón de niños, de jóvenes, de abuelitos, de adultos, de familias completas.”

Y añadió que Irapuato es partícipe de algo bello, de algo grande, de algo bueno, lo cual es causa muchísima alegría, muchísima emoción y reconoció el esfuerzo de colegios, empresas y de los voluntarios y del ayuntamiento por la valiosa participación y el grano de arena que cada quien aporta para seguir con esta tradición.

Por su parte Valeria Alfaro presidenta del DIF dijo que el municipio de Irapuato reitera el apoyo incondicional hacia la cabalgata dado que es una tradición que une, que invita a soñar sin importar la edad y que mantiene viva la chispa de la generosidad de nuestra comunidad.

“Es una fiesta que se empieza a disfrutar mucho antes de que los contingentes salgan a la calle porque se construyen con el esmero y con mucho cariño de la gente tras las balinas.”

La funcionaria añadió que las dependencias municipales y los cuerpos de seguridad están listos para trabajar arduamente para que se viva esta celebración con paz, con orden y con armonía.

Para finalizar la presidenta del DIF dijo que hay que seguir fortaleciendo esta tradición, permitir que se encienda el corazón de la niñez con paz.