Arranca en Pénjamo el Operativo Peregrino 2026

Pénjamo, Guanajuato.- La tarde de este jueves, la presidenta municipal encabezó el arranque oficial del Operativo Peregrino 2026, una estrategia integral diseñada para brindar asistencia, seguridad y atención a las miles de personas que emprenden su camino hacia San Juan de los Lagos, Jalisco, motivadas por la fe.

Con el objetivo de acompañar y proteger a las y los peregrinos durante su paso por la Sierra de Pénjamo, personal de Protección Civil, Bomberos, Seguridad Pública, Secretaría de Salud y diversas áreas de la Administración Pública Municipal, instalaron tres puntos estratégicos de apoyo a lo largo del recorrido.

El primero de ellos se ubica en Tierras Negras, donde se habilitó un módulo de hidratación para apoyar a quienes inician o continúan su trayecto. En tanto, en el Puerto del Gallo se instaló un campamento con alimentos, bebidas calientes, atención médica y servicios de apoyo hospitalario para quienes lo requieran.

Un tercer punto de asistencia se mantiene en la localidad de Guayabo de Muñoz, donde se ofrecerán alimentos, hidratación, acompañamiento a los peregrinos y servicios sanitarios, mediante la instalación de baños portátiles.

Durante el arranque de las labores, la presidenta municipal destacó el compromiso del gobierno local con la seguridad y el bienestar de los caminantes:

“Caminamos con ustedes. Subimos al campamento del Puerto del Gallo para arrancar el Operativo Peregrino 2026 y supervisar que todo esté listo para recibir a las miles de almas que cruzan Pénjamo movidas por la fe. La instrucción es clara: trato digno, auxilio inmediato y cercanía total”.

Asimismo, agradeció la colaboración del CESSA Pénjamo por sumarse a esta estrategia de prevención, así como el esfuerzo de los elementos de las corporaciones que permanecerán en la sierra, incluso en condiciones de frío, para cuidar a las y los peregrinos.

Con este operativo, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de acompañar, proteger y servir a quienes recorren el municipio en una de las expresiones de fe más importantes de la región.