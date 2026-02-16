Presentan robot T800 inspirado en “Terminator”; sorprende con patadas voladoras

Un robot humanoide desarrollado por la empresa china EngineAI ha generado debate internacional tras presentar el modelo T800, un prototipo con capacidades dinámicas diseñadas para operaciones militares y escenarios de alto riesgo.

De acuerdo con el medio El Cronista, el robot posee dimensiones similares a las de un humano promedio y destaca por ejecutar maniobras complejas como patadas voladoras, giros acrobáticos y movimientos de combate.

El proyecto fue presentado como un posible “soldado artificial”, enfocado en tareas de combate urbano, según información difundida por Infobae. Durante una demostración pública, el robot protagonizó una escena que generó polémica, al ejecutar una patada contra el director ejecutivo de la compañía, Zhao Tongyang, quien cayó al suelo como parte de la exhibición.

El portal especializado Interesting Engineering explicó que la escena buscaba demostrar las capacidades físicas reales del dispositivo y descartar la posibilidad de manipulación digital, estrategia poco común dentro del sector tecnológico.

Diversos análisis, entre ellos del canal Realidad Impresionante, señalan que el T800 podría marcar un nuevo referente en el desarrollo de robots humanoides, al ejecutar movimientos sin edición digital y basados únicamente en la potencia de su hardware.

El robot mide 1.73 metros y pesa aproximadamente 75 kilogramos. Está construido con paneles de aluminio de grado aeronáutico que permiten combinar resistencia estructural y bajo peso, además de contar con un diseño aerodinámico que mejora su eficiencia operativa.

Entre sus características técnicas, el T800 puede alcanzar velocidades de hasta tres metros por segundo. Cuenta con 29 grados de libertad en su estructura corporal y siete en cada mano, lo que le permite realizar movimientos complejos y precisos mediante motores articulados que generan hasta 450 Newton metro de torque.

Para navegación y percepción del entorno, el robot integra un sistema multisensor que incluye tecnología LiDAR de 360 grados, cámaras estereoscópicas y procesamiento ambiental en tiempo real para detectar obstáculos y analizar situaciones en escenarios de operación.

El desarrollo de este tipo de tecnologías ha reavivado el debate internacional sobre el uso de inteligencia artificial y robótica en aplicaciones militares, así como sus implicaciones éticas y de seguridad.