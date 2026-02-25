Rescatan a joven de secuestro virtual en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz, a través del Escuadrón Antiextorsión logró el rescate de un joven de un posible secuestro virtual.

La acción se activó tras una llamada, en la cual una mujer reportó que su hijo había sido presuntamente secuestrado tras realizar actividad física en un gimnasio. La denunciante informó que recibía llamadas en las que le exigían el pago de una suma de dinero para su supuesta liberación.

Tras la llamada, el personal operativo y especializado activó el protocolo de atención inmediata, brindando orientación, contención emocional y acompañamiento permanente a la familia.

Derivado de estas acciones, se descartó una privación física de la libertad y se confirmó que se trataba de un intento de extorsión en la modalidad de secuestro virtual.

De manera paralela, se implementó un operativo de búsqueda. Aproximadamente una hora después del reporte, los integrantes operativos ubicaron al joven sano y salvo en la zona centro del municipio.

La actuación inmediata permitió evitar el depósito exigido, protegiendo el patrimonio de la familia y su tranquilidad.

Con este caso, durante la actual administración suman casi 77 millones de pesos en pagos evitados por extorsión, resultado del trabajo preventivo y de atención directa a víctimas.

Asimismo, se exhortó a los familiares a presentar la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar seguimiento a las investigaciones correspondientes.