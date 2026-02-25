Entregan tinacos y estufas ecológicas a familias de Manuel Doblado

Manuel Doblado, Guanajuato.- Alrededor de 150 habitantes de Manuel Doblado recibieron tinacos y estufas ecológicas durante un evento realizado en la Unidad Deportiva Solidaridad.

La entrega se llevó a cabo a través de la Dirección de Desarrollo Social con recursos municipales, como parte de las acciones dirigidas a apoyar a familias del municipio.

En total se distribuyeron 66 tinacos y 79 estufas ecológicas a habitantes de diversas comunidades, entre ellas Tinaja de Coloradas, San José del Paso, Rancho Nuevo de Atotonilquillo, Piedras Negras, Adjuntas, Concepción Nueva, Frías, El Tecuán, Charcón, Charco Prieto, Calzada del Tepozán, Calzada de la Merced, Guayabo de Santa Rita, Santa María de Bolaños, San Juan de la Puerta, Puerta de Llave, Maravillas, La Villita, La Ladera, La Torrecilla, Sitio de Maravillas y la cabecera municipal.

Durante el evento, una beneficiaria dirigió un mensaje de agradecimiento en representación de quienes recibieron los apoyos, al señalar que estos pueden contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias.

Autoridades municipales informaron que estas acciones forman parte de un programa de apoyos sociales correspondiente al ejercicio fiscal 2025, y señalaron que para 2026 se contempla continuar con este tipo de entregas con recursos municipales y estatales.

El director de Desarrollo Social, Rural y Económico indicó que los equipos entregados permiten a las familias contar con almacenamiento de agua y una alternativa para la preparación de alimentos con menor exposición al humo.