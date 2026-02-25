Cae célula de extorsionadores en León; fingían ser parte de un grupo delictivo

Los 3 hombres fueron vinculados por extorsión agravada y robo equiparado; contactaban a las víctimas por medio de mensajes y llamadas

Redacción Notus25 febrero, 2026

León, Guanajuato.- Los presuntos extorsionadores fueron identificados como JESÚS EDUARDO “N”, JORGE GIOVANNI ”N” y JOSÉ FABIÁN “N”, quienes, contactaban a las víctimas por medio de mensajes y llamadas para exigirles el pago de una suma de dinero, haciéndose pasar como integrantes de un grupo delictivo en León.

Los hechos se originaron en febrero de 2026, lo que motivó la denuncia y en ese momento se activaron los protocolos de investigación que incluyeron la obtención de diversos indicios clave para la plena identificación de los involucrados.

La detención de estos sujetos se concretó en operatividad ministerial por parte de la Fiscalía Regional “A”, cuando los imputados viajaban a bordo de una camioneta y dos motocicletas de las cuales una cuenta con reporte de robo.

Una vez judicializado el caso y tras cumplir con el plazo constitucional de la duplicidad, el Juez resolvió vincular a los tres sujetos a proceso penal por los delitos de extorsión agravada y robo equiparado.

Como resultado de los datos de prueba presentados, se dictó la medida cautelar de prisión preventiva para los tres imputados y se fijó un plazo para el cierre de la investigación complementaria.

