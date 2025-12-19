Rescatan a dos personas atrapadas en incendio por corto circuito

Una sobre carga eléctrica provocó la quema de una vivienda en el fraccionamiento Las Brisas, elementos de seguridad lograron extraer a un hombre y una mujer sin lesiones

Redacción Notus19 diciembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Una sobre carga eléctrica provocó la quema de una vivienda del fraccionamiento Las Brisas, en la que dos personas quedaron atrapadas. Según los reportes, un hombre y una mujer fueron rescatados por elementos de Protección Civil y Bomberos durante el incidente y lograron salir sin lesiones que requirieran hospitalización.

La madrugada del viernes, varios enchufes conectados en un contacto de la cocina de la casa originaron un estallido que terminó en el incendio de los aparatos, que luego se propagó. El sistema de emergencias recibió el reporte de personas sin poder salir de una habitación. Rápidamente la Policía Municipal se desplazó y con ayuda de cubetas con agua comenzaron a intervenir.

Al llegar Protección Civil y Bomberos pudieron sacar a un hombre y una mujer antes de que el fuego causara impacto en su salud. Las pérdidas materiales incluyeron aparatos electrodomésticos y muebles, asó como las paredes y el techo.

