Reconocen trayectoria de “El Chino”, referente del periodismo en Huanímaro

Huanímaro, Guanajuato.- Raúl Alvarado Núñez mejor conocido como “El Chino” concluye su etapa periodística con casi 40 años de trayectoria. Para ello la Administración Municipal que preside la alcaldesa Laura Villalpando Arroyo organizó un merecido homenaje para quien fue pieza fundamental en el municipio por su profesionalismo, pasión, dedicación y veracidad en la noticia diaria de las obras y acciones del actuar de los funcionarios públicos.

Para la Administración Municipal “El Chino” es considerado uno de los reporteros que más destacó por su profesionalismo y ética para dar a conocer la noticia clara y concisa de las actividades municipales. Comentó la alcaldesa Laura Villapando Arroyo en su mensaje, dijo también que en varios municipios y el Estado solo con escuchar decir “El Chino” era hablar de Huanímaro que por muchos años lo destacó y dio a conocer tal y como es. Gracias por todo Raúl Alvarado Núñez a nombre de la Administración Municipal 2024-2027.

“La pasión por el periodismo es lo que a mi me caracteriza. ¡Porque el periodismo está en mí, siempre lo supe y lo digo! Desde el primer día lo trate de hacer siempre con la mayor responsabilidad dijo Raúl Alvarado. Comienza una etapa nueva para mi y para mi familia, me llevo muchos recuerdos: bonitos, malos, afectivos y de mucho compañerismo. Lo valoro un montón por que gracias a ello crecí personal y profesionalmente.

Entre anécdotas y aplausos fue como “El Chino” es despedido en su etapa de periodista para el municipio de Huanímaro.

Al evento de homenaje estuvieron presentes; Regidores del ayuntamiento, síndico municipal, secretario, directores y coordinadores de las distintas áreas de la administración.