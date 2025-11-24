Representantes de campesinos anuncian 6 posibles puntos de bloqueo

Salamanca, Guanajuato.- Productores del Movimiento Agrícola Campesino se reunieron en el Distrito de Riego 011 en la carretera Irapuato-Salamanca para tratar el tema de la Ley de Aguas. De acuerdo con Mauricio Pérez, uno de los representantes, recalcó que los puntos de posible bloqueo son Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Pénjamo a la altura de La Laguna, Valle de Santiago, Cortázar, y al parecer en el transcurso del día podrían surgir más. Sin embargo, esta decisión sería tomada por los respectivos miembros de las zonas, respetando su decisión de manifestarse.

La Secretaría de Seguridad y Paz anunció que el primer registro de bloqueo se dio en la carretera federal 57, en el entronque con San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo, en los dos sentidos. Como ruta alterna de Querétaro a Guanajuato, está la carretera federal 111 a la altura del Parque Industrial Querétaro hacia San Miguel de Allende, después federal 51 hacia Dolores Hidalgo y tomar la estatal 57 hacia San Diego de la Unión para salir nuevamente a la federal 57 adelante del bloqueo. Misma ruta a la inversa viniendo de San Luis Potosí, informó.

El campesino afirmó que el movimiento está enterado de posibles tomas de carreteras, pero su principal punto es el distrito de riego. Aparentemente, el bloqueo de vías es resolución de la planificación de cada zona y los representantes no pueden quitarles ese “derecho”, por lo que no hay una organización específica.

Al parecer, piden la renuncia de Agustín Robles por ser partícipe del proyecto del acueducto Solís-León y los campesinos aseguran que el funcionario no ha dado la cara por ellos. El tema del agua es indispensable para el campo.