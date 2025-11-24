“Nosotros somos los patrones de ellos”: campesinos

Irapuato, Guanajuato.- “Nosotros somos los patrones de ellos, es de nosotros la tierra, es de nosotros el agua, cuando andan pidiendo el voto, ahorita sinos andan dando la espalda”, así las palabras de uno de los campesinos que se manifestaron en el Distrito 11 del módulo de riego situado en Irapuato. Los productores exigen que se derogue la ley de aguas nacionales.

En sus participaciones, los productores que sumaron al menos 2 mil manifestantes en todo el Estado de Guanajuato, señalaron que ya no quieren mesas de dialogo, porque “les han fallado” y quieren una solución de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo de manera directa.

“Queremos que los medios de comunicación, nuestros representantes políticos, nos vengan a dar la cara, a nuestra ley de aguas le van a dar en la madre para toda la vida, nosotros generamos más ingresos que la industria; no le vamos morder a una llanta; ya no vamos a ser ni queremos mesas de dialogo, en todas nos han fallado, aquí los vamos a esperar; queremos una solución de la presidenta de la república, queremos que derogue esa iniciativa”, dijeron.

Pese a que el Grupo de Productores Agrícolas de Guanajuato, habían anunciado, a través de su líder Mauricio Pérez, que no se iban a cerrar carreteras, la Secretaría de Seguridad Pública, informó varios bloqueos de la carretera federal 57 a la altura del entronque con San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo, en Pénjamo y en Irapuato, frente a Castro del Río.

Hay que señalar que el grupo de productores, buscan acuerdos con el costo base en el precio del maíz por kilo, subsidios en la compra de maquinaria agrícola, regulación en el costo de energía eléctrica para los campesinos y la derogación en algunos de los apartados en las modificaciones de la ley de aguas nacionales.