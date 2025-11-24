Primer punto bloqueado, pese a “que no se iban a cerrar carreteras”

San Luis de la Paz, Guanajuato. Pese a que el Grupo de Productores Agrícolas de Guanajuato, habían anunciado, a través de su líder Mauricio Pérez, que no se iban a cerrar carreteras, la Secretaría de Seguridad Pública, informó quie se registró el cierre total de la carretera federal 57 a la altura del entronque con San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo en ambos sentidos: hacia Querétaro y San Luis Potosí.

“Hasta el momento y con corte a las 10:20 hrs, es el único punto bloqueado en todo el estado, ruta alterna viniendo de Querétaro: tomar la carretera federal 111 a la altura del Parque Industrial Querétaro hacia San Miguel de Allende, después federal 51 hacia Dolores Hidalgo y tomar la estatal 57 hacia San Diego de la Unión para salir nuevamente a la federal 57 adelante del bloqueo. Misma ruta a la inversa viniendo de San Luis Potosí”, informaron.

Hay que señalar que el grupo de productores, buscan acuerdos con el costo base en el precio del maíz por kilo, subsidios en la compra de maquinaria agrícola, regulación en el costo de energía eléctrica para los campesinos y la derogación en algunos de los apartados en las modificaciones de la ley de aguas nacionales.