Representantes de 33 municipios se reúnen para mejorar servicios hídricos

Guanajuato, Guanajuato.- Como parte de las estrategias en que el Gobierno de la Gente a través de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) implementa en materia de capacitación, se llevó a cabo la Reunión Sectorial de Organismos Operadores de Agua del Estado.

Este encuentro tiene como finalidad generar una sinergia permanente por medio de la coordinación y trabajo en equipo para sumar esfuerzos y consolidar servicios con la mayor eficiencia que beneficien a la gente.

En su participación, José Lara Lona Secretario del Agua y Medio Ambiente dijo que, desde el primer día del Gobierno de la Gente, el sector hidráulico ha tenido el apoyo de la Gobernadora Libia Dennise por lo que la reunión es de gran relevancia para compartir experiencias y proyectos que mejoren la operación y administración de los sistemas.

“En la Secretaria del Agua y Medio Ambiente tienen las puertas abiertas para cristalizar acciones que beneficien a la gente, porque para eso estamos y tenemos que dar respuestas a las necesidades de las y los habitantes de Guanajuato”, destacó Lara Lona.

Agregó que como autoridades del sector se cuenta con un gran compromiso para cristalizar aspectos fundamentales para el desarrollo y consolidación del sector hídrico para el bienestar de la gente.

Por su parte Adán Flores Macías Director de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Ocampo resaltó que las reuniones sectoriales son muy importantes porque permiten conocer como están en temas hídricos.

“Es una gran área de oportunidad para mejorar en los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y tener mejores herramientas para darle un servicio integral a las y los habitantes”, dijo Flores Macías.

Es importante mencionar que la reunión sectorial busca a través de la capacitación del personal operativo y directivo, incrementar la eficiencia en los Organismos Operadores de Agua, para consolidar instituciones más competitivas para brindar mejor calidad en el servicio en beneficio de la gente.

Algunos de los temas que se expusieron fueron:

Situación de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Estado de Guanajuato.

Fortalecimiento de los Organismos Operadores.

Reglas de Operación de Programas Federales.

Buenas Prácticas y eficiencias en Organismos Operadores.

En el encuentro participaron además el Presidente del Consejo Directivo de SIMAPAG Eduardo Aboites Arredondo, el director general de SIMAPAG Juan Andrés Balderas Torres el director local de Conagua Ángel Ernesto Ortega Mata, el Diputado Local Víctor Zanella Huerta así como 133 representantes de organismos operadores de agua de 33 municipios.