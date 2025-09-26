Encuentran armas de exclusivas del ejército durante cateo en Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades federales, realizaron un cateo en la comunidad Hacienda de Guadalupe, que derivó en la detención de una persona, así como el aseguramiento de un inmueble, sustancias ilícitas, armas y equipos de comunicación.

La intervención derivó de una investigación ordenada por el Ministerio Público Federal en la que se indagaba la presunta comisión de delitos contra la salud, comercio de narcóticos y extorsión.

La acción forma parte de la estrategia estatal de Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA).

El detenido Antonio “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica.

En el lugar se aseguraron 2 mil 242 dosis de cristal, 99 dosis de marihuana, 2 armas cortas y 122 cartuchos útiles. Además de dos vehículos, una motocicleta y ocho teléfonos celulares.

La diligencia fue ejecutada con la participación conjunta de la Comisaría de Investigación de Campo de la Subsecretaría de Inteligencia Operacional, Agentes del Ministerio Público Federal, peritos de la FGR, integrantes de la Guardia Nacional, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) con apoyo del grupo especializado y binomios caninos de la Región X.

Todos los indicios fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que dará seguimiento a las indagatorias correspondientes.

Como lo ha señalado el Secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González, los cateos no son solo operativos, su objetivo es quitar de las calles drogas y armas que ponen en riesgo a las comunidades.