Incendio de automóvil causa alarma en guardería de Irapuato

El fuego inició en el motor de la unidad y fue controlado con apoyo de ciudadanos y cuerpos de emergencia

Redacción Notus26 septiembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Un automóvil que se incendió afuera de una guardería en Irapuato causó alarma; afortunadamente la situación fue controlada rápidamente.

Un automovilista que circulaba sobre la avenida Lázaro Cárdenas de Casimiro Liceaga rumbo al estadio se percató de que su unidad se estaba incendiando, por lo cual se detuvo justo a las puertas de una guardería y frente a la Preparatoria Oficial.

Autoridades de la guardería Pasitos, salieron a verificar lo ocurrido y solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia para evitar que el fuego, concentrado en el motor, se expandiera y pudiera provocar una explosión.

Otro conductor que presenció lo acontecido bajó de su vehículo y utilizó un extintor para ayudar a sofocar las llamas. Por su parte, el dueño del automóvil siniestrado sacó un garrafón de agua de un local cercano y lo vertió en el motor.

El fuego fue controlado, aunque generó una densa humareda que cubrió gran parte de la zona.

Una vez que la situación estuvo controlada, las operaciones de la guardería prosiguieron con normalidad.

Redacción Notus26 septiembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información