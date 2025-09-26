Incendio de automóvil causa alarma en guardería de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un automóvil que se incendió afuera de una guardería en Irapuato causó alarma; afortunadamente la situación fue controlada rápidamente.

Un automovilista que circulaba sobre la avenida Lázaro Cárdenas de Casimiro Liceaga rumbo al estadio se percató de que su unidad se estaba incendiando, por lo cual se detuvo justo a las puertas de una guardería y frente a la Preparatoria Oficial.

Autoridades de la guardería Pasitos, salieron a verificar lo ocurrido y solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia para evitar que el fuego, concentrado en el motor, se expandiera y pudiera provocar una explosión.

Otro conductor que presenció lo acontecido bajó de su vehículo y utilizó un extintor para ayudar a sofocar las llamas. Por su parte, el dueño del automóvil siniestrado sacó un garrafón de agua de un local cercano y lo vertió en el motor.

El fuego fue controlado, aunque generó una densa humareda que cubrió gran parte de la zona.

Una vez que la situación estuvo controlada, las operaciones de la guardería prosiguieron con normalidad.