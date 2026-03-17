Reportan desabasto de gasolina en estaciones Mobil de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Automovilistas del municipio reportaron que en algunas estaciones de servicio de la marca Mobil presentan desabasto de combustible desde hace al menos tres días. Despachadores mencionaron que no les han dado a conocer las causas y que deben de permanecer en su lugar de trabajo, pese a que están cerradas las gasolineras.

De acuerdo con testimonios recabados, en diversos puntos de la ciudad algunas gasolineras han suspendido completamente la venta de gasolina, obligando a los conductores a buscar otras opciones para abastecerse.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales de esta escasez; sin embargo, se debe considerar que el combustible comercializado por estas estaciones es de importación, el cual es trasladado desde el estado de Texas, en los Estados Unidos.

La situación ha comenzado a generar preocupación entre los trabajadores, especialmente ante la falta de información clara sobre la duración del desabasto. Mientras tanto, automovilistas continúan recurriendo a otras estaciones de servicio en la ciudad para poder cargar combustible.

Se espera que en las próximas horas autoridades o la propia empresa brinden información que permita esclarecer las causas de esta problemática y el tiempo estimado para la normalización del servicio.