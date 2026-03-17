SEG abre “La Guarida de las Tertulias” para primaria

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) abrió la convocatoria para participar en “La Guarida de las Tertulias: Entre letras y reflejos”, un espacio virtual de lectura, diálogo y colaboración dirigido a estudiantes de primaria que promueve el gusto por los libros y el desarrollo socioemocional.

Esta estrategia invita a docentes de escuelas públicas y privadas a registrar a sus grupos y participar junto con sus estudiantes en sesiones virtuales donde, mediante la lectura compartida y la conversación guiada, las niñas y niños se benefician al fortalecer su competencia lectora, pensamiento crítico, creatividad y habilidades para reconocer y expresar sus emociones.

“La Guarida de las Tertulias” forma parte del programa “Leer a Tiempo”, una iniciativa educativa impulsada por el Gobierno de la Gente para fortalecer el aprendizaje desde edades tempranas, acción que ha sido prioritaria en la política educativa encabezada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

El programa está dirigido a estudiantes de primaria, quienes participarán acompañados por su docente en sesiones virtuales que se realizarán a través de Microsoft Teams.

Durante el primer ciclo primavera–verano, las lecturas seleccionadas invitarán a las y los estudiantes a reflexionar sobre sus emociones, reconocer sentimientos y construir su identidad, al tiempo que desarrollan habilidades de comprensión, escucha y diálogo respetuoso.

Las sesiones se realizarán de manera quincenal, en un horario de 11:00 a 12:10 horas, con un total de nueve encuentros virtuales.

Para primaria baja, las reuniones se llevarán a cabo el 24 de marzo; 14 y 21 de abril; 5 y 19 de mayo; 2 y 16 de junio; y 7 de julio y para primaria alta, las sesiones se realizarán el 12 y 26 de marzo; 16 y 23 de abril; 7 y 21 de mayo; 4 y 18 de junio; y 8 de julio.

Además de la lectura y el diálogo, durante las tertulias las y los estudiantes desarrollarán actividades creativas vinculadas con los textos, que estimulan la imaginación, la expresión artística y el trabajo colaborativo. Los materiales solicitados serán sencillos, preferentemente reciclados o de fácil acceso.

Para participar, el docente deberá registrar a su grupo mediante un formulario en línea, adjuntando el listado de estudiantes firmado y sellado por la escuela. Posteriormente, recibirá por correo electrónico la información de acceso a las sesiones, los textos que se trabajarán durante el ciclo y la invitación a una reunión previa de orientación.

Las y los docentes interesados pueden solicitar más información a través del correo electrónico ksotelo@seg.guanajuato.gob.mx.

Con iniciativas como “La Guarida de las Tertulias”, la Secretaría de Educación de Guanajuato continúa generando espacios donde las niñas y los niños descubren el placer de leer, comparten ideas y desarrollan habilidades socioemocionales que fortalecen su aprendizaje y bienestar.