Avanza contratación de personal en Condumex

Manuel Doblado, Guanajuato.- La instalación de la empresa Condumex continúa consolidándose como un motor de empleo en el municipio, al registrar un crecimiento sostenido en la contratación de personal durante los últimos meses.

De acuerdo con el presidente municipal, Adolfo Alfaro, el gobierno local ha dado seguimiento puntual al proyecto desde antes de su llegada, lo que ha permitido observar un incremento constante en el número de trabajadores dentro de la planta.

El edil destacó que la empresa, dedicada a la fabricación de arneses, cableado esencial para los sistemas electrónicos de los vehículos, abastece a la armadora General Motors y recientemente firmó un contrato con Volvo, lo que fortalece su proyección de crecimiento.

“A pesar de los decrementos que se han registrado a nivel nacional por el tema de aranceles y las condiciones del mercado internacional, la empresa mantiene un buen ritmo de contratación”, señaló el alcalde.

Hace apenas seis meses, la planta contaba con alrededor de 300 trabajadores; actualmente, la cifra se aproxima a los 800 empleados, lo que ha permitido incluso la apertura de un segundo turno laboral. De esta manera, la operación ya se desarrolla en dos horarios: uno matutino, a partir de las 7:00 horas, y otro vespertino.

El presidente municipal subrayó que la llegada de Condumex representa la mayor atracción de empleo en la historia de Manuel Doblado, resultado de las gestiones de su administración.

Finalmente, indicó que la meta es alcanzar los mil 500 trabajadores en esta planta, al tiempo que el municipio continúa explorando nuevas oportunidades para atraer más inversiones y fortalecer la generación de empleo en la región.