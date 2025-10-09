Reportan cuerpo masculino a orillas de arroyo en Las Tinajas

El hombre de aproximadamente 54 años podría haber sufrido un infarto

Redacción Notus9 octubre, 2025

Pénjamo, Guanajuato.- A las orillas del arroyo del rancho Las Tinajas en Pénjamo, una persona de aproximadamente 54 años fue reportado por vecinos que pasaban cerca a las autoridades. El hombre podría haber sufrido un infarto.

Los primeros reportes señalaban que la víctima se había ahogado, pero después de que los paramédicos llegaran a la zona y constataran la ausencia de signos vitales de la persona, se negó dicha la causa de muerte. La persona estaba en el arroyo, con la ropa seca, a excepción de las partes que tenían contacto con el agua.

El hombre fue encontrado vistiendo pantalón gris claro y botas oscuras. Su sombrero blanco estaba colocado sobre una piedra, justo a un lado del cuerpo.

La policía municipal se encargó de restringir el acceso y permitir a la fiscalía realizar las investigaciones pertinentes. También arribó la SEMEFO, para el traslado del hombre y posteriormente la necropsia.

Su identidad permanece en incógnita, así como la mecánica de los hechos, sin embargo, serán las autoridades las que esclarezcan el hallazgo.

