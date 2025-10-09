Rechaza Samantha acciones violencia de “Geros” Yebra contra gatito

Guanajuato, Guanajuato.- Una televisora local dio a conocer un video en el que Gerónimo Yebra, un hombre que había laborado en el municipio desde la administración de Alejandro Navarro, remata a un gatito que había sido atacado por perros de su propiedad.

Conocido como “Geros” Yebra, ha sido un activista panista a favor tanto de Navarro como de la actual presidenta municipal, Samantha Smith. En las imágenes, grabadas por una cámara particular de seguridad, varios perros propiedad de él, que regularmente tiene sueltos, atacan al felino.

Geros acude y los canes dejan de atacar al minino. El hombre lo levanta, pero no para auxiliarlo: se aleja y cuelga el cuerpo en un alambre con púas y al parecer el gatito seguía vivo y lo golpea con un palo.

Como respuesta al “ventaneo” en redes digitales, recalcó que lo atacaban porque apoyaba al gobierno municipal.

La postura de Samantha Smith sobre el asunto es la siguiente:

“En Guanajuato Capital tenemos claro que el respeto a toda forma de vida es un principio fundamental.

He estado atenta a las denuncias ciudadanas difundidas en redes sociales relacionadas con Gerónimo Yebra, quien ya no forma parte de esta administración, ni cuenta con ninguna relación laboral con el Gobierno Municipal desde el pasado 1 de octubre.

Aun así, y con pleno respeto a la ley, he solicitado la intervención de la Contraloría Municipal para que, en el ámbito de su competencia, revise el caso y determine las acciones correspondientes, así como con las autoridades correspondientes.

En Guanajuato Capital rechazamos cualquier acto de maltrato o crueldad hacia los animales. Creemos en la justicia, en la responsabilidad y en el bienestar de todos los seres vivos”.