Firman Inmira e Instituto Ciudadano por la Paz convenio para fortalecer acciones en favor de las mujeres

La alianza permitirá capacitar a más Agentes Violeta y ofrecer apoyo integral a mujeres en situación de vulnerabilidad mediante acciones conjuntas de prevención y sensibilización comunitaria

Redacción Notus9 octubre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención de la violencia de género y generar más espacios seguros para las mujeres, el Instituto Municipal de las Mujeres Irapuatenses (Inmira) firmó un convenio de colaboración con el Instituto Ciudadano por la Paz de Irapuato.

Gracias a esta alianza, el Instituto Ciudadano por la Paz contará con la información y capacitación necesarias para brindar apoyo y orientación a mujeres en situación de vulnerabilidad que acudan en busca de ayuda.

Héctor Carlo León Ramírez, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo e integrante del Instituto Ciudadano por la Paz, destacó la importancia de este tipo de acciones, ya que contribuyen a fortalecer el tejido social y fomentar la sensibilidad comunitaria.

“Es trascendental. Esta firma busca lograr acciones positivas en la ciudad y se alinea con los programas que impulsa Inmira. Queremos que las mujeres que se acercan al instituto tengan acceso a estos programas, que son fundamentales y les brindan herramientas para cuidarse a sí mismas”, expresó.

Por su parte, Georgina Aboytes Guerrero, directora del Inmira, explicó que esta alianza permitirá formar a más Agentes Violeta mediante capacitaciones, con la finalidad de llegar a más mujeres en distintos puntos de la ciudad.

“Es una alianza con ciudadanas y ciudadanos basada en la corresponsabilidad. Representa una oportunidad para sumarnos a acciones afirmativas en favor de las mujeres, pero también implica un trabajo personal: primero cuidarnos para poder cuidar a los demás”, señaló.

Como parte del compromiso, se acordó impartir mensualmente capacitaciones en prevención y perspectiva de género, además de ofrecer los demás servicios de Inmira, como atención psicológica, asesoría jurídica, Red de Mujeres, Círculo Violeta, entre otros.

