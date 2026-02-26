Reportan baja de 65% en homicidios durante informe de Fiscalía de Guanajuato

Guanajuato, Gto.- “Les reitero que las causas de la gente son nuestras causas, que el dolor de las víctimas debe de ser también nuestro dolor y la esperanza de las familias es, sin duda, nuestra propia esperanza”, dijo la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, al participar en la presentación del Informe de Actividades 2025 de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE).

Durante su mensaje, la Mandataria Estatal refrendó su respaldo al Fiscal General, Gerardo Vázquez Alatriste, y al personal de la FGE, al subrayar que la visión del Gobierno de la Gente, la seguridad no se concibe como una acción aislada, sino como una tarea compartida.

“Nadie que atente contra la paz es más fuerte que el Estado y que la unión de sus instituciones y de sus niveles de Gobierno. Lo que hoy tenemos en Guanajuato es un esfuerzo común desde la confianza, que es nuestra mayor fortaleza”, expresó la Gobernadora Libia Dennise.

En ese sentido, la estrategia CONFÍA se ha consolidado como el eje que articula los esfuerzos del Gobierno de la Gente con la FGE, las fuerzas de seguridad y las instancias municipales, bajo una lógica clara, poner a las personas en el centro de cada decisión.

“En esta tarea no están solas, no están solos, cuenten con su Gobernadora, con este Gobierno de la Gente, para caminar con paso firme y con el corazón puesto en este propósito mayor que nos une, porque por esta tierra merece la pena darlo todo”, concluyó la Gobernadora.

Al respecto, el Fiscal Gerardo Vázquez, agradeció el respaldo del Gobierno de la Gente, “reconocemos todo el apoyo y colaboración interinstitucional que ha brindado a esta Fiscalía General del Estado, en beneficio de la ciudadanía, siempre con el objetivo de hacer un frente común a la delincuencia y de atender a las víctimas directas e indirectas de los ilícitos que nos corresponde investigar y perseguir”, dijo.

De esta forma, la estrecha colaboración entre la FGE y el Gobierno de la Gente ha permitido fortalecer las capacidades institucionales, mejorar los procesos de investigación y avanzar hacia una justicia más cercana, sensible y eficaz.

Derivado de esta colaboración, de la que también forman parte otras instancias estatales y federales, se han logrado resultados claros y medibles; el homicidio doloso, que alcanzó su punto más alto en febrero de 2025, registró una reducción del 65 por ciento a enero de 2026, convirtiéndose en el mes con menos casos desde 2018 y acumulando once meses consecutivos a la baja.

Los delitos de alto impacto bajaron 35 por ciento entre octubre de 2024 y enero de 2026. Entre enero de 2025 y 2026, el feminicidio bajó 50 por ciento; el robo con violencia, 34.7 por ciento; la extorsión, 31 por ciento.

Este Informe de la Fiscalía estuvo presente Jorge Daniel Jiménez Lona, Secretario de Gobierno; Mauro González Martínez, Secretario de Seguridad y Paz del Estado; General de Brigada Estado Mayor, Gabriel Martínez García, Comandante de la 16va Zona Militar; Alejandro Arias Ávila, Diputado Local; Magistrada, Imelda Carbajal Cervantes, representante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato; y Samantha Smith Gutiérrez, Presidenta Municipal de Guanajuato.

También asistió el General de Brigada Estado Mayor, Edmundo Blanco Lozada, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional; Francisco Vera Ayala, Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Guanajuato; Armando Ortiz Velázquez, Subdelegado Central del Centro Nacional de Inteligencia en Guanajuato; Karla Alcaraz Olvera, Procuradora de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato; y Marcela Rueda Luna, Titular del Instituto Nacional de Migración en Guanajuato.