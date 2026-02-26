Números alegres y propuesta insólita en informe de Fiscal de Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- El Fiscal General del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste mostró una numeralia que sostuvo como argumento para decir que es la mejor de México y así exhortar a que la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo proponga a la federación que los estados puedan acusar y procesar por el delito de delincuencia organizada.

Este tipo de delito actualmente es del fuero federal y exclusivo de la Fiscalía General de la República.

El primer informe anual de labores del funcionario estuvo inserto en un blindaje con grupos especiales de reacción y vehículos blindados, además de hacer más caótico el entorno de la circulación de vehículos en la zona del Auditorio del Estado, donde se llevó a cabo el acto.

Hubo unidades y elementos de corporaciones de seguridad federales, estatales y municipales. En todas las entradas y alrededores del Auditorio apostaron docenas de patrullas y elementos de la Guardia Nacional, el Ejército, las Fuerzas de Seguridad Pública y Policía Municipal, con armas largas.

Casi a la puerta del edificio se colocó un vehículo blindado de la Fiscalía Estatal y el agrupamiento del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI).

Te tunden desde temprano

Por la mañana, Vázquez Alatriste entregó el documento con su informe de gobierno al Congreso del Estado.

Lo recibió la ahora presidenta del Poder Legislativo, la morenista Martha Edith Moreno Valencia, quien no se anduvo con diplomacias y afirmó que el informe ahora sí era el de Vázquez Alatriste, pues el anterior correspondía a su antecesor Carlos Zamarripa Aguirre.

Moreno Valencia se pronunció por mantener un diálogo abierto frente a la sociedad para conocer los avances en inteligencia, investigación de delitos, respeto a los derechos humanos, así como la mayor profesionalización y especialización del personal de la Fiscalía y que revisarán el informe de actividades de manera rigurosa, bajo estricto apego a la transparencia, a la claridad y a la verdad.

El momento fue aprovechado por la morenista Hades Aguilar Castillo, quien se presentó a la entrega del informe con una playera con una fotografía del fiscal vestido de charro y la leyenda, en anverso de “El Charro de la Impunidad” y el reverso de “Como Fiscal, canta bien las rancheras”.

Los números alegres

Ya en la ceremonia formal del informe, el fiscal dio a conocer que durante 2025 iniciaron 162, 587 carpetas de investigación, lo que representó un aumento 7% de denuncias respecto a 2024. En ese lapso hubo más de 22 mil detenidos y objetivos criminales capturados.

La gobernadora Libia Denisse García situó al informe dentro de la estrategia Confía, el cual, dijo, le ha apostado como nunca a la inteligencia.

La Fiscalía, añadió, es donde la justicia comienza y recalcó que el dolor de las víctimas tiene que ser también el dolor de las autoridades, porque cuando alguien llega a denunciar es porque ya ha sido vulnerado.

Aludió a las madres de los desaparecidos. No hubo respuesta a la propuesta de tomar para el estado la persecución formal de delitos de crimen organizado.