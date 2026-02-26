¿Buscas a un familiar? Colectivo de León halla cuerpo y pide revisar señas

León, Guanajuato.- El colectivo Unidos por los Desaparecidos de León compartió las características del cuerpo encontrado por medio de un reporte ciudadano en la comunidad Los Ramírez de León. Tatuajes, prendas y objetos personales como un celular forman parte de los distintivos de la víctima. Al parecer, se encontraba en un terreno sobre el camino a La Comarca.

Las buscadoras informaron: “Está semana se había decidido no salir por seguridad ayer fuimos a atender un reporte ciudadano donde nos dió positivo, dejamos aquí la descripción de las características si tienes alguna inquietud puedes acudir a fiscalía de león Región A agencia 9 trámite común con el número de carpeta 21858/2026 también queremos agradecer a las personas que confian en nosotros y nos envían sus mensajes dejamos claro que toda información que nos envían es confidencial”

Aunque no se tienen fotografías, las características fueron compartidas:

Tatuajes en el pecho, (letra L) mano escrita a una tinta color negra lado derecho. (Letra C o J) Sin determinar también mano escrita lado izquierdo.

Huesos pélvicos completos con daño por fauna

Huesos de las piernas y femorales completos

Pie derecho aún con el calzado puesto

Pie izquierdo ausente por la fauna

Localizando placa en la tibia izquierda

Con número de ID ANX 232412-039 5H

Prendas localizadas con el cuerpo: pantalón color negro con patrones rotos. Cordón blanco y negro, Marca (Bary Urban); Talla 32. Cadena metálica color gris. Playera manga corta color oscuro sin determinar “negra”. Marca (mala hierba talla XL). Playera manga larga color claro sin determinar “blanca”. Marca (original) Talla L. Calcetín Margo negro con logotipo color gris de una abeja y corona, con dos líneas grises en el resorte. Calzado tipo tenis color negro talla 26. Marca aparentemente Nike.

Prendas localizadas aparte del cuerpo: pants color gris sin talla ni marca visibles. Calcetín largo con logotipo en color gris de una abeja y corona con dos líneas grises en el resorte. Celular Marca Samsung color azul rey”