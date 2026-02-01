Renuncia Adán Augusto a la coordinación en el senado

México.- Adán Augusto López Hernández renuncio al cargo como coordinador del senado, en su lugar estará Ignacio Mier Velazco. La salida de Adán Augusto según es porque necesita más tiempo para apoyar a MORENA en las elecciones del 2027, aunque podría comenzar a ser investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Apoyamos la renuncia de Adán Augusto López Hernández a la coordinación del senado. Las tareas del movimiento le piden más tiempo. Todo mi respaldo a mi amigo Ignacio Mier Velazco, nuevo Coordinador”, escribió el senador Emmanuel Reyes Carmona en sus redes sociales.

El ex gobernador de Tabasco seguirá siendo senador hasta el momento “esta es una decisión que, digamos, me conviene. En las últimas horas, cuando se abrió la posibilidad de ir a hacer trabajo político electoral rumbo a 2027, cuando toca ahora algo que requiere de tiempo completo como es fortalecer la unidad dentro del movimiento es algo que a mí me es ajeno”, dijo el morenista.

Hay que señalar que se le ha vinculado a presuntos acuerdos con el líder de un cartel llamado La Barredora y otros señalamientos por diversos delitos, aunque ninguno ha prosperado.