Impulsan digitalización de 300 comercios guanajuatenses en Irapuato

El seminario Aldeas Digitales del Comercio brindó herramientas para modernizar negocios, mejorar ventas y fortalecer el empleo local

Redacción Notus1 febrero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- 300 comerciantes guanajuatenses fortalecieron sus negocios en el seminario “Aldeas Digitales del Comercio”, donde recibieron herramientas para modernizarse, mejorar la atención al cliente y aumentar su competitividad, lo que impulsa sus ventas y favorece a las familias y al empleo local.

La política económica de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo está orientada a fortalecer el ecosistema productivo y generar condiciones de prosperidad. El Gobierno de la Gente refrenda así su compromiso con la atención integral a los empresarios guanajuatenses.

La prioridad de la presente administración estatal, a través de la Secretaría de Economía que encabeza Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, es proporcionar las herramientas necesarias para elevar su competitividad en un mercado cada vez más globalizado y digital.

Para ello, se llevó a cabo el Seminario de Formación Empresarial “Aldeas Digitales del Comercio… El comercio en un mundo digital”, evento pionero dentro de las estrategias del programa Mi Tienda al 100.

El encargado de despacho de la Subsecretaría para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), Raúl Fabricio Ibarra Rocha, destacó que el programa es una respuesta concreta para que los negocios, desde su inicio o consolidación, adopten las mejores prácticas digitales y financieras.

Agregó que, al fortalecer cada unidad económica, se dinamiza el comercio popular y se propicia un desarrollo estatal más justo y equitativo, con igualdad de oportunidades.

El Gobierno de la Gente, a través de la Secretaría de Economía, tiene la convicción de que las empresas locales son el motor de la economía guanajuatense y, por ello, implementa medidas gubernamentales enfocadas en su crecimiento sostenible.

Para más información para acceder a este y otros programas de la Secretaría de Economía, la información se puede consultar en la página oficial de la dependencia en: http://sde.guanajuato.gob.mx  y en redes sociales: @economíagente

