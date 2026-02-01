Asesinan a tía y prima del Secretario de Educación, en Colima

México.- Una tía y prima de Mario Delgado Carrillo Secretario de Educación de México, fueron asesinadas a balazos al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Placetas, en la ciudad de Colima.

Las autoridades estatales no han emitido información oficial sobre el doble homicidio, en el que se ha expuesto el parentesco directo de las víctimas (tía y prima) con el Secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo.

Según los primeros reportes, las víctimas se encontraban dentro de la vivienda cuando fueron atacadas en repetidas ocasiones con arma de fuego, lo que les provocó la muerte en el lugar, detallando que la tía del secretario se dedicaba a la venta de pasteles y que al momento de la agresión su hija también se encontraba en el domicilio.