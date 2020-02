El evento del Super Bowl es considerado el segundo mayor visto en el mundo del deporte, tan solo después de la final de la Champions League y por ello siempre ha adquirido una importancia a nivel deportivo como comercial.

Por eso el show de medio tiempo adquiere tanta importancia y la National Football League (NFL) se esmera e invierte mucho dinero para que el espectáculo sea de la mejor calidad y quede en la memoria de todos los televidentes y asistentes al juego.

Y la última presentación de Shakira y Jeniffer López ha dado de qué hablar en todas las esferas deportivas y del espectáculo, incluso se ha llegado a decir que ha sido la mejor de todos los tiempos debido a la gran puesta en escena que hicieron las latinas.



Sin embargo, muchas personas no quedaron contentas con lo sucedido en el show y un cristiano está dispuesto a demandar a las artistas porque, según él, lo hicieron pecar y alejar del cielo.

“Hablo en serio aquí. Estoy buscando un abogado para realizar una demanda colectiva contra la NFL por complacer a la pornografía. Tal vez esa no sea la acusación correcta, no soy un abogado. Pero lo que vimos ayer fue una actuación del club de strippers en el medio tiempo del Super Bowl 2020”, aseguró Dave Daubenmire.

El hombre religioso es un conocido comentarista, ex entrenador de fútbol y predicador cristiano estadounidense, quien no estuvo de acuerdo con lo hecho por Shakira y JLO, y piensa demandar.

«La NFL bombeó pornografía a nuestros hogares. No nos dijeron que iban a hacerlo. No pusieron ninguna advertencia en la pantalla antes de que J-Lo comenzara su acto de club de strippers. Se violaron las conciencias de millones de niños inocentes. Sin previo aviso. Nos volvimos a mirar la piel de cerdo y, como bonificación, conseguimos un viaje al corral de cerdos. Corrompieron la santidad de nuestros hogares sin nuestra aprobación», dijo.

Y agregó: «Este no es un problema de libertad de expresión. J-Lo y aquí un grupo de exhibicionistas no tienen derecho a entrar a mi casa sin ser invitados. Ellos bombearon videos lascivos a nuestras casas sin la debida notificación. No hubo oportunidad de proteger los ojos jóvenes reunidos alrededor el tubo familiar. Fui a un partido de fútbol y estalló una orgía «, puntualizó.

Acá el video de las palabras del cristiano: