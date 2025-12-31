Invita Santa Fe Klan a mega fiesta en su barrio para despedir el año

Guanajuato, Guanajuato.- Ángel Quesada, conocido como Santa Fe Klan, volverá a ocupar las calles de su barrio, en la colonia Santa Fe, para realizar una fiesta de fin de año. Como suele hacerlo, extendió una invitación abierta;

“Voy hacer baile aquí afuera de mi casa, pa’ que se vengan a cenar acá al barrio. Yo pongo los tamales y el pozole. Tráiganse las tostadas los limones y el ponche o lo que quieran traer de cenar, pa’ juntarnos todos aquí en el barrio y recibir el año bailando cumbia va tocar sonido Charly , la cumbita y creo que también los hijos del kiss desde las 5:00pm FELIZ AÑOOO RAZA PURO SANTA”.

La fiesta más reciente fue realizada el pasado 12 de diciembre, como celebración para cantar las mañanitas a la virgen de Guadalupe. El convivio se caracterizó por un connato de bronca que no pasó a mayores.

Para el 29 de noviembre había convocado a otra fiesta en su barrio para celebrar su cumpleaños, pero decidió hacerlo en un salón luego de la polémica que se generara tras las declaraciones de la presidenta municipal, Samantha Smith, de que debía solicitar permiso al gobierno local.

Decidió no confrontar a la alcaldesa, pero ante el apoyo recibido por sectores sociales capitalinos, decidió volver a cerrar la calle y hacer fiesta durante toda la noche, a pesar de las quejas del vecindario, y sin pedir el permiso correspondiente, pues -dijo- “ni a mi mamá le pido permiso”.

La madre del rapero fue parte de la planilla de Samantha Smith como candidata a la presidencia municipal.